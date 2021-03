Italia Under 21, i convocati di Nicolato: c’è Pinamonti. Chiamata anche per Pirola

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21 azzurra, ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime tre partite in programma dal 24 al 30 marzo contro Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia. Presenti nell’elenco Pinamonti e il giovane Pirola, difensore di proprietà dell’Inter in prestito al Monza.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).

