Nazionali – Belgio e Slovacchia pareggiano, Lukaku e Skriniar grandi protagonisti

Questa sera sono scesi in campo due pilastri dell’Inter di Antonio Conte nelle partite di qualificazione mondiali: Romelu Lukaku e Milan Skriniar. Entrambi hanno giocato 90 minuti con le proprie nazionali, Belgio e Slovacchia, senza però raccogliere i 3 punti e anzi soffrendo più del previsto.

In Repubblica Ceca-Belgio, i diavoli rossi sono passati in svantaggio al 50 esimo con la rete Provod. Dopo soli dieci minuti è però salito in cattedra l’attaccante dell’Inter, che ha rimesso in carreggiata la partita dei suoi: doppia finta a ubriacare il proprio marcatore e sinistro che si è insaccato in goal per il pareggio finale.

In Slovacchia-Malta invece i padroni di casa, nettamente più quotati, vengono sorpresi dagli ospiti che vanno addirittura sul 2 a 0 con le reti di Gambin e Satariano. Nella ripresa però esce alla distanza l’essenza da leader di Skriniar. Il difensore nerazzurro prima regala l’assist del 1-2 a Strelec al 49 esimo, e al 53 esimo si mette in proprio e sigla il 2 a 2.

Serata quindi agrodolce per i due calciatori dell’Inter, che non riescono a vincere ma dimostrano ancora le proprie qualità raddrizzando praticamente da soli le serate storte delle proprie nazionali.

