INDISCREZIONE PI – Le big d’Europa su Lukaku: Big Rom vuole solo l’Inter. La posizione dell’entourage

Prima il Manchester City di Pep Guardiola, poi il Barcellona di Koeman fino al Chelsea di Tuchel. Tutti pazzi per Lukaku. In pochi giorni il nome dell’attaccante di Conte è finito sulle prime pagine di quasi tutti i principali quotidiani sportivi d’Europa.

Facciamo subito chiarezza: Big Rom non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter e l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. Secondo infatti quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, l’attaccante belga è felicissimo a Milano, per Conte e per il club Lukaku è un pilastro del presente e del futuro nerazzurro.

L’entourage ha rispedito al mittente i rumors di mercato, “tipici della sosta delle nazionali”. Nulla di più, anche perché Lukaku e gli agenti preferiscono mantenere un profilo basso. Tutte le forze sono concentrate sul rettangolo verde, la testa del giocatore è solo rivolta all’Inter, allo scudetto e agli Europei con il Belgio. Sul futuro zero dubbi, sarà ancora a tinte nerazzurre. Guardiola, Koeman e Tuchel se ne dovranno fare una ragione.

CONTE SCEGLIE MURIEL PER L’ATTACCO>>>