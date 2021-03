TS – Kolarov non ha convinto, a giugno sarà addio. Cinque offerte sul piatto

Arrivato in estate per portare esperienza alla corte nerazzurra, Alexander Kolarov è finito al centro delle critiche per alcune prestazioni non brillanti. Impiegato soprattutto ad inizio stagione vista l’assenza dal terreno di gioco di Alessandro Bastoni, il difensore serbo si è trovato catapultato in una realtà difficile, in un Inter completamente diversa da quella attuale, e soprattutto in un ruolo (centrale di sinistra nella difesa a tre) in cui ha giocato soltanto l’anno scorso con la Roma.

Come riporta il quotidiano Tuttosport dunque l’addio a fine stagione sembra lo scenario più plausibile. Il rinnovo automatico del contratto a tre milioni scatta soltanto a quota 20 presenze con la maglia nerazzurra: Kolarov fino ad ora però ne ha messe a segno soltanto 11 tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Sul piatto le offerte di mercato – si legge – sono ben cinque: tra queste anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha mostrato interesse.

LUKAKU E SKRINIAR PROTAGONISTI IN NAZIONALE>>>