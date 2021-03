GdS – Vidal, futuro in bilico. L’Inter valuta una spending review: l’ingaggio un ostacolo

Antonio Conte lo ha corteggiato per quasi un anno e mezzo, ovvero da quando è arrivato sulla panchina dell’Inter la scorsa stagione: quest’estate, alla fine, è riuscito a riabbracciare il suo guerriero Arturo Vidal. Il centrocampista cileno – in arrivo dal Barcellona – non ha però ancora mostrato tutto il suo vero potenziale, soprattutto a causa di problemi fisici che lo stanno tormentando da inizio anno.

Ora però Vidal è al lavoro, perché sa che questo è il momento più importante della stagione con l’Inter in piena lotta per lo Scudetto e non lui non vuole mancare. Tolto lo squillo nel big match di gennaio contro la Juventus, sua ex squadra, il numero 22 non ha mai convinto pienamente e l’ingaggio alto da 6 milioni a stagione sono un ostacolo alla sua permanenza la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il club nerazzurro sta valutando una spending review visti i tempi difficili attuali, e nonostante i benefici del Decreto Crescita Vidal potrebbe essere una delle vittime. Su di lui c’è l’interesse molto forte del Marsiglia, anche se il suo agente ieri è stato chiaro: “Rimarrà all’Inter e vuole Scudetto e Champions League”. Un rebus di mercato non ancora definito, la certezza è soltanto una: il cileno sta facendo di tutto per riprendersi il posto da titolare.

