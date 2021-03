GdS – Ferite aperte e conti in sospeso: Nainggolan non tornerà all’Inter. L’obiettivo è la salvezza

Probabilmente sarà uno dei tantissimi rimpianti della storia dell’Inter perché il Radja Nainggolan visto con la maglia della Roma è un lontano parente di quello ammirato a San Siro (non da avversario) da quando è arrivato alla corte milanese. Il centrocampista belga non si è praticamente mai espresso al 100% e dall’arrivo di Antonio Conte è stato utilizzato soltanto in cinque occasioni, facendo due volte ritorno al Cagliari, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Sul mercato è stato uno dei grandi protagonisti, sempre al centro dei dibattiti.

Il cartellino però è ancora tutto di proprietà interista, visto il passaggio in prestito secco in Sardegna. Ritorno ad Appiano Gentile a fine stagione? Non proprio, secondo La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano infatti le ferite sono ancora aperte per pensare ad un suo rientro ed l’unico obiettivo è quello di portare il Cagliari di Semplici verso la salvezza. In caso di permanenza in Serie A infatti, il Ninja avrebbe tutte le carte in regola per fermarsi in pianta stabile in quella che da sempre (dopo Roma) è la sua casa.

