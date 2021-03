GdS – Isolamento finito per i quattro positivi: si attende la negatività

Sono trascorsi 10 giorni dall’ultima comunicazione di positività per i giocatori dell’Inter: era il 18 marzo ed i protagonisti erano Stefan De Vrij e Matias Vecino. Con i loro nomi che si aggiungevano a quelli di Danilo D’Ambrosio e del capitano Samir Handanovic l’Ats ha deciso di rinviare la sfida di campionato contro il Sassuolo.

E proprio il match contro i neroverdi è nel mirino dei quattro interisti che oggi terminano l’isolamento obbligatorio per i soggetti asintomatici. Da questo momento in poi – dunque – l’Inter potrà controllare con regolarità la loro negativizzazione, con la speranza di riaverli al più presto. Difficile pensare di vederli già sabato contro il Bologna: sia per gli ulteriori controlli a cui dovranno sottoporsi, sia per la mancanza di allenamento per almeno 14 giorni.

