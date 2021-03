Daily Star insiste: “Inter pronta ad ascoltare offerte per la Lu-La. Ecco perché Aguero…”

La pandemia ha colpito tutti, anche e soprattutto le società di calcio, motivo per il quale molto probabilmente vedremo un mercato completamente diverso rispetto a quelli degli ultimi anni. L’economia è in grande difficoltà e ne hanno risentito tutti: ecco – secondo il Daily Star – perché l’Inter sarebbe pronta ad ascoltare offerte per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

La coppia gol che sta facendo impazzire i tifosi nerazzurri, seconda in Europa per gol dietro agli imprendibili Lewandowski-Muller, è nel mirino di molte big d’Europa, soprattutto in Inghilterra. In particolare Big Rom – nel suo momento migliore di carriera – ha suscitato l’interesse concreto di Chelsea e (di nuovo) Manchester United. Il club interista – si legge – sta facendo opportune valutazioni ed ascolterà tutte le offerte: Sergio Aguero potrebbe essere il sostituto perfetto e gli uomini mercato sono insistentemente al lavoro. La possibilità di addio di una delle due punte di Antonio Conte non è stata scartata dalle parti di Via Liberazione secondo la stampa inglese, e dunque l’attaccante argentino – a parametro zero – sarebbe il colpo ideale.

Al momento, però, di concreto c’è il rinnovo di Lautaro Martinez alle porte e la volontà di Lukaku di restare all’Inter. La nostra redazione infatti ha contattato l’entourage del belga per fare il punto della situazione, e la risposta è stata molto chiara: “Rimarrà”.

ATTESA PER LE NEGATIVITA’ DEI QUATTRO POSITIVI>>>