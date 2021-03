GdS – Inter, i motivi per cui Muriel piace a Conte e può tornare utile

Non è casuale che Luis Muriel sia diventato improvvisamente il grande obiettivo dell’Inter per il prossimo mercato. Il centravanti colombiano per il secondo anno consecutivo sta impressionando grazie ai suoi numeri in termini realizzativi e a questo punto della stagione ha già raggiunto le 20 reti fra tutte le competizioni. Anche in Champions League, ad esempio, ha fatto vedere grandi cose, come il gol siglato su punizione contro il Real Madrid ai quarti nel match poi perso a Valdebebas per 3-1.

Questa mattina, a tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha elencato una serie di motivi legati alle sue caratteristiche per cui Muriel piace ad Antonio Conte. Innanzitutto per la capacità del calciatore di sapersi destreggiare sia sulla profondità che sullo stretto, ma anche per l’impressionante impatto che riesce ad avere sulle partite anche quando parte dalla panchina. Se un tempo il suo talento riusciva ad esprimersi solo a sprazzi, grazie a Gasperini l’attaccante colombiano ha imparato pure ad essere costante.

Oltre alle qualità tecniche, però, anche tatticamente Muriel potrebbe tornare utile all’Inter. Per prima cosa perché oggi si è trasformato in una sorta di attaccante totale che ha imparato non solo a fare la tipica prima punta da area di rigore, ma anche a lavorare di coppia al fianco della fisicità di Duvan Zapata. Insomma, nell’attacco nerazzurro potrebbe svolgere sia i compiti di Lukaku che quelli di Lautaro. E non sostituirebbe eventualmente Alexis Sanchez, ma aggiungerebbe in cambio maggiore scelta nel reparto avanzato.

