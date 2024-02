Nessuna coreografia per Inter-Atletico: l’annuncio della Curva Nord

Non ci saranno coreografie da parte della Curva Nord in vista della sfida di settimana prossima tra Inter e Atletico Madrid. Il match di andata degli ottavi di finale di Champions League di martedì sera, non vedrà dunque la tradizionale partecipazione scenografica da parte della tifoseria nerazzurra che farà a meno anche di microfono e bandiere. La decisione, annunciata ufficialmente su Instagram dalla curva interista, fa riferimento con ogni probabilità agli scontri avvenuti fuori dallo stadio nel post-partita di Inter-Juve di inizio febbraio.

Questo il comunicato: “Cari interisti, ci aspettano tante battaglie importanti. Purtroppo, a causa dei recenti avvenimenti, in curva non ci saranno bandiere, impianto col microfono e la coreografia prevista con l’Atletico non verrà realizzata. Paghiamo dazio e ce ne assumiamo la totale responsabilità, sia chiaro, e soprattutto faremo in modo di non cadere di nuovo in errore. Alla luce di ciò, abbiamo perso tanti ragazzi dediti alla causa, ma questo ci deve dare la forza di compattarci e andare avanti tutti insieme. Ognuno di noi dovrà dare il 110% perché per sopperire all’impianto bisognerà seguire i ragazzi della transenna, solo aiutandoci tra di noi e serrando i nostri ranghi ne usciremo più forti. Saranno mesi duri, ma nonostante ciò se ognuno di noi fa la sua parte saremo ancora una volta la curva migliore d’Italia”.