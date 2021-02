New York Times – Continua la battaglia legale con Inter Miami: svolta epocale in arrivo? Le preoccupazioni dell’Inter

La battaglia legale in ballo tra Inter e l’Inter Miami potrebbe avere ripercussioni in tutto il mondo del calcio. Come riportato dal The New York Times, la squadra di Beckham non dovrebbe cambiare nome, ma l’Inter continua a rivendicare il marchio.

Una vittoria dell’Inter cambierebbe le carte in tavola. “Se l’Inter può rivendicare il termine ‘Inter, allora anche il Real Madrid potrebbe rivendicare ‘Real ‘ e il Manchester United, in teoria, potrebbe rivendicare’ United”, ha affermato Steven Bank, professore di diritto sportivo.

In caso di sconfitta, è chiaro che l’Inter avrebbe grande problemi nel merchandising e in generale sul mercato negli USA, bacino enorme al quale il club nerazzurro sta puntando da anni. Un’esigenza legata anche al lancio della nuova campagna di branding, Inter Milano. Le richieste del club nerazzurro al momento restano inascoltate, un eventuale processo non si avrà prima del 2022.

