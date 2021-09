Dal lancio del Fan Token al ritorno di Orsato: le notizie più importanti di oggi

Tanta carne al fuoco anche oggi

Pietro Magnani

Puntuali come ogni sera, andiamo a vedere, con il riassunto delle 20.00 a cura della redazione di Passione Inter, le notizie più importanti di giornata riguardanti il mondo nerazzurro. Vediamole nel dettaglio, dal lancio dell'atteso Fan Token di Socios alle discusse designazioni arbitrali per Sampdoria-Inter.

IL LANCIO DEL NUOVO FAN TOKEN - Con un comunicato ufficiale l'Inter ha annunciato il lancio del Fan Token sul sito del nuovo sponsor, Socios.com, in data venerdì 10 settembre alle 13. Come si può leggere sul comunicato: "La Fan Token Offering prevede l’emissione di un milione di Fan Token $INTER al prezzo fisso di 2€ cadauno. I Fan Token $INTER costituiranno una nuova esperienza per i tifosi, facendoli entrare a far parte della vivace comunità digitale di Socios.com. I possessori dei Fan Token $INTER avranno innumerevoli opportunità di engagement, tra cui la possibilità di interagire con il Club tramite una serie di sondaggi interessanti, interattivi e divertenti. I tifosi avranno inoltre la possibilità di accedere a contenuti esclusivi del Club".

LE SCELTE OBBLIGATE DI INZAGHI - Il tecnico nerazzurro dovrà fare attente valutazioni una volta rientrati i giocatori dagli impegni con le nazionali. Oltre alla stanchezza e, per alcuni, al fuso orario infatti, dovrà anche fare attenzione agli acciacchi rimediati durante le qualificazioni mondiali. Su tutti, per quanto gli stessi interessati abbiano rassicurato i tifosi, preoccupano le condizioni di Bastoni e Sensi. Soprattutto il secondo, visto lo storico di problemi fisici, potrebbe rimanere a riposo precauzionale contro la Sampdoria. Il tour de force in arrivo infatti, tra campionato e Champions League, non permette passi falsi nel dosaggio delle energie. Possibile quindi una formazione molto diversa da quelle viste sinora, con un'occasione, magari anche dal primo minuto, per Satriano.

DESIGNAZIONI CON POLEMICA - Per la gara tra Sampdoria e Inter è stato infatti designato un fischietto malvisto dai tifosi: Orsato, protagonista del celebre episodio tra Pjanic e Rafinha in Inter-Juve del 28 aprile 2018. Da allora l'arbitro non aveva più incrociato il proprio cammino con l'Inter: più di 1200 giorni di lontananza. Ora però il tabù è stato spezzato. La speranza è che Sampdoria-Inter si riveli una partita tranquilla, altrimenti gli strascichi di polemiche potrebbero rivelarsi roventi.