TS – Brozovic, tutto fermo per il rinnovo, ma la volontà del croato è chiara

Marotta sembra avere tutto sotto controllo

Marcelo Brozovic è sicuramente uno degli elementi cardine dell' Inter delle ultime stagioni. Il centrocampista, in nerazzurro da quasi 7 anni, è infatti ormai uno dei centrocampisti migliori d'Europa nel suo ruolo: preciso, sicuro e infaticabile. Il suo contratto però scade nel giugno 2022 e urge quindi una manovra decisa per evitare spiacevoli addii.

Come riportato da TuttoSport però, il problema non sembra porsi. Sia l'Inter che Brozovic vogliono continuare insieme. Per Il centrocampista, il club nerazzurro è una famiglia, la squadra che ha creduto in lui e lo ha fatto esplodere, anche in ottica nazionale. L'Inter ha conosciuto il suo "lato oscuro", indolente, irritante e pigro, eppure, su espresso desiderio di Luciano Spalletti, lo ha aspettato, coccolato e cresciuto fino alla maturazione finale. Brozovic sente che qui può vincere ancora, facendolo da protagonista e centro dello spogliatoio. Inoltre Milano è la città perfetta per curare i suo interessi extra calcistici con il marchio Epic Brozo.