La Champions League 2024-25 sarà la prima con il nuovo format dopo la riforma. Addio alla fase a gironi, si giocherà un minimo di otto partite nella formula a girone unico. L’Inter è praticamente certa di farne parte e spera di essere inserita in prima fascia, dopo la finale del 2023 e la precoce eliminazione agli ottavi maturata la settimana scorsa.

È stato stabilita, tal proposito, anche la data del sorteggio: si terrà il prossimo 30 agosto. Cambiano anche le modalità, visto che non ci sarà più la classica estrazione delle palline bensì gli accoppiamenti saranno stabiliti dal computer, un po’ come accade per il calendario di Serie A. Il giorno successivo, il 31 agosto, verrà stilato il calendario della competizione e si conosceranno le date delle singole partite.