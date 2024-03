Quando comincia la Serie A 2024-25: la decisione UFFICIALE

La Serie A 2024-25 comincerà nel weekend del 17 agosto. Lo ha di fatto ufficializzato ieri l’Head of Competitions and Operations della Serie A, Andrea Butti, ospite negli studi di Telelombardia.

Si disputeranno le prime tre giornate, prima della pausa. Le soste nazionali saranno infatti quattro, come quest’anno: settembre, ottobre, novembre e marzo. Butti ha aggiunto che il calendario dalla quarta giornata in poi dovrà essere modellato anche in base alle date delle competizioni europee (Champions, Europa e Conference League), le quali saranno riformate portando con sé più partite da giocare per le squadre coinvolte.