Nuova regola per i portieri: entra SUBITO in vigore

L’IFAB, ovvero l’organo che si occupa di modificare e introdurre nuove regole nel mondo del calcio, ha approvato una nuova norma che potrebbe cambiare sostanzialmente un aspetto del gioco e che è legato ai portieri e alle perdite di tempo che ormai siamo abituati a vedere in tutte le partite in Italia e non solo.

Questa regola, che è in via di sperimentazione, prevede che l’arbitro conterà 8 secondi quando i portieri avranno il pallone chiaramente in possesso con una o due mani. Quando si arriverà ai 5 secondi il direttore di gara alzerà la mano in modo da far partire un visibile conto alla rovescia per far capire che il tempo è in esaurimento.

La grossa novità sta nella sanzione che gli arbitri daranno alle squadre dei portieri che perdono troppo tempo: verrà infatti assegnato un calcio d’angolo alla formazione avversaria qualora il conto alla rovescia della mano dell’arbitro si esaurirà. Questa nuovo norma entra in vigore fin da subito.

Da questo fine settimana sarà infatti testata nel campionato Primavera italiano con gli arbitri nostrani che potranno quindi sperimentare fin da subito i benefici o eventuali aspetti negativi di questa nuova regola che è stata pensata per aumentare il minutaggio medio di gioco effettivo nelle varie partite ed evitare sprechi di tempo.