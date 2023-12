Nuova squadra per Nainggolan: l’accordo è UFFICIALE

Radja Nainggolan è pronto a ripartire per una nuova esperienza. Dopo aver ascoltato le offerte ricevute negli ultimi mesi, il centrocampista belga ha deciso di accettare una proposta arrivata dall’Indonesia. L’ex Inter ha infatti siglato un accordo ufficiale con il Bhayangkara FC che nelle scorse ore ha accolto così il calciatore: “Benvenuto Re”.

Dopo tanti interrogativi sul suo futuro, una scelta quasi romantica per Nainggolan, belga ma di origini indonesiane. Dopo aver chiuso la passata stagione in Serie B con la maglia della Spal, accettando la chiamata dell’amico De Rossi, il centrocampista era rimasto svincolato in attesa di una chiamata stimolante.

Vedremo dunque quale sarà il suo rendimento al Bhayangkara, formazione che attualmente si trova all’ultimo posto in classifica del campionato indonesiano. Ma soprattutto se ci sarà tempo, ancora una volta, per rivedere in futuro il Ninja nel campionato italiano o se questa sarà la sua ultima avventura come calciatore.