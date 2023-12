Nuovo centrocampista ‘grazie’ a Samardzic: gratis all’Inter

E’ giunto finalmente il momento di Napoli-Inter, penultimo match della quattordicesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Una trasferta delicatissima per i nerazzurri in casa dei campioni d’Italia, non solo per la qualità della formazione ora allenata dall’ex Walter Mazzarri, ma anche per riconquistare il primato a discapito della Juventus e ristabilire una certa distanza sul Milan.

Pressioni che la squadra di Simone Inzaghi dovrà gestire con maturità, cercando di lasciarsi alle spalle le paure palesate invece una settimana fa nel match contro la Juventus. Osservato speciale sarà Piotr Zielinski, grande obiettivo del club nerazzurro a costo zero per la prossima estate. Il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato e l’offerta formulata dall’Inter per averlo gratis è decisamente superiore alla proposta del Napoli per il nuovo contratto.

Ad agevolare la trattativa, inoltre, potrebbe essere una ‘vecchia’ conoscenza nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli starebbe monitorando da tempo Lazar Samardzic. Qualora il club campano dovesse riuscire ad assicurarsi un accordo per avere il centrocampista dell’Udinese, spianerebbe la strada al trasferimento di Zielinski verso l’Inter a parametro zero.