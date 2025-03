Nuovo attacco di Cassano: “Inzaghi non sa fare altro oltre il 3-5-2”

Nell’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha di nuovo attaccato aspramente il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. L’ex attaccante della Nazionale ha commentato assieme a Daniele Adani e a Nicola Ventola l’ultimo scontro diretto tra Napoli e Inter con delle parole molto forti verso il tecnico piacentino.

Questo il pensiero di Cassano: “Non ho visto una partita combattuta ma una squadra che ha provato dal primo all’ultimo a vincere, cioè il Napoli, e poi l’Inter che stava per vincere senza tirare in porta: solamente una grandissima giocata di Dimarco in tutta la partita. Il Napoli meritava di vincere e ci provava anche contro le avversità e gli infortuni, l’Inter, che è la più forte di tutte, non ha tirato”.

La critica principale dell’ex attaccante verso il tecnico dell’Inter è sulla lettura dei moduli: “Inzaghi ha combinato un disastro quando si è fatto male Dimarco: prima ha messo Dumfries a sinistra, poi Bastoni a tutta fascia e quindi Mkhitaryan, una confusione allucinante. E allora mi convinco ancora che non sa fare altro oltre il 3-5-2. […] Mi ha impressionato in negativo l’Inter, che è la più forte nonostante le assenze. A oggi, con la rosa che hai, dovresti stare a +10. Ha avuto difficoltà anche contro il Genoa”.