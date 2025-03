Inzaghi vara un nuovo ATTACCO: cambia la Thu-La in Champions

Dopo essere rimasta l’unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti tra competizioni nazionali e coppe europee, l’Inter si prepara ad un doppio confronto con il Feyenoord che sarà decisivo per le sorti e per la valutazione di questa campagna europea. Dopo l’eliminazione di un anno fa negli ottavi con l’Atletico Madrid, adesso i nerazzurri vogliono fare più strada in Champions League.

Tuttavia, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si trova costretto a fare i conti con un’emergenza infortuni nella sua rosa soprattutto nel reparto degli esterni visto che mancheranno tutti ad eccezione di Dumfries. Anche in attacco l’allenatore dell’Inter potrebbe pensare ad un cambio nell’undici titolare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non essendo ancora nella miglior condizione Marcus Thuram potrebbe prendersi un turno di riposo. A fare coppia con capitan Lautaro domani potrebbe infatti esserci uno tra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic che scalpitano per avere questa grande occasione sul palcoscenico più prestigioso, visto che Correa è fuori dalla lista UEFA.