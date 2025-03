Inter d’acciaio: ha un punto di FORZA per volare in Europa

In mezzo ad una evidente crisi dovuta agli infortuni che stanno colpendo l’Inter in questi ultimi giorni, il tecnico Simone Inzaghi si prepara per un doppio confronto (con in mezzo la gara di campionato col Monza) in Champions League contro il Feyenoord: domani alle 18.45 il match d’andata in Olanda.

Come analizza questa mattina La Gazzetta dello Sport, per fare strada in Europa c’è un grande punto di forza di cui dispone l’Inter e che la mette in una sorta posizione di privilegio nel tabellone degli ottavi di Champions League. La difesa nerazzurra è infatti decisamente la migliore in questa campagna europea.

Nelle otto partite della fase campionato di Champions League, la difesa dell’Inter ha concesso appena un gol, quello segnato dal Bayer Leverkusen nel finale di gara. Una rete che, come ricorda spesso Inzaghi, è pure arrivata da un corner che non doveva essere assegnato alla formazione tedesca di Xabi Alonso.

L’Inter è la squadra che ha incassato meno reti, al secondo posto in Champions League troviamo l’Arsenal con 3 gol concessi, ma è anche la squadra che ha avuto più clean sheet (7) e la seconda per numero di tiri nello specchio subiti (22) e meglio di lei solo l’Arsenal (a quota 19). Inzaghi può quindi puntare su questo suo muro nerazzurro in formato Europa per sognare di fare più strada possibile.