Calhanoglu torna al centro dell’Inter: Inzaghi punta su di lui

Domani l’Inter tornerà a giocare in Champions League nel turno degli ottavi di finale con la gara d’andata da giocare sul campo del Feyenoord. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si trova al centro di un’emergenza con tantissime assenze soprattutto nel reparto degli esterni dove mancano tutti i giocatori a parte Dumfries.

Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, Inzaghi sta pensando a due varianti per la formazione da schierare domani al de Kuip, una è il classico 3-5-2 mentre l’altra è la novità rappresentata dal 4-4-2. In entrambe le opzioni al centro dell’Inter c’è sempre Hakan Calhanoglu che dopo il colpo subito a Napoli è tornato a pieno regime.

Il regista turco è pronto a prendersi la squadra sulle spalle e ad essere l’arma per sfondare la difesa del Feyenoord. Sarà lui a guidare l’offensiva nerazzurra e a caricare la squadra perché ha bisogno di tornare ad alti livelli dopo troppi stop di carattere muscolare, subiti negli ultimi mesi e che lo hanno frenato molto.