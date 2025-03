Inzaghi ha 3 DUBBI per Feyenoord-Inter: ecco le scelte in bilico

Il prossimo avversario dell’Inter sarà, per due volte nelle prossime tre partite, il Feyenoord con il quale ci si gioca un posto nei quarti di finale. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è alle prese con alcuni dubbi in vista di questa delicata e importantissima partita di Champions League in programma domani alle 18:45.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in primis c’è un ballottaggio su Hakan Calhanoglu che è tornato in gruppo ma se non dovesse essere schierato a Rotterdam verrebbe dato spazio a Piotr Zielinski come regista davanti alla difesa vista l’emergenza che potrebbe portare anche ad un cambio di modulo.

Uno dei protagonisti di questa novità tattica potrebbe essere anche Alessandro Bastoni che ha chance di essere posizionato in un ruolo più avanzato ed essere messo a giocare come esterno sinistro in caso di conferma del 3-5-2. Resiste però anche l’alternativa di spostare Denzel Dumfries dalla corsia destra a quella mancina.

Infine il terzo ed ultimo dubbio di Inzaghi, analizzato oggi dalla rosea, è sull’attacco dove potrebbe riposare Marcus Thuram che nell’ultimo match di Napoli non è ancora apparso al meglio dopo l’infortunio alla caviglia e dietro di lui ci sono due alternative già pronte e scalpitanti.