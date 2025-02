Nuovo episodio da rigore SPARITO dalla Moviola di Inter-Genoa

Nel secondo tempo della partita di ieri sera tra Inter e Genoa è passato inosservato un episodio che potrebbe far molto discutere soprattutto dopo le ultime settimane in cui l’Inter è stata attaccata da media e opinione pubblica legata alle squadre rivali per il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol nella gara contro la Fiorentina.

Il protagonista di questo episodio passato inosservato è Vasquez del Genoa che dopo un contrasto con Taremi vicino a lui finisce a terra senza che il pallone esca dal campo e con il difensore rossoblù che molto probabilmente la tocca di mano dopo essere caduto sul prato di San Siro.

Il direttore di gara in questa circostanza non ha fischiato un fallo in attacco che avrebbe spento ogni polemica ma ha indicato una rimessa dal fondo, sebbene il pallone non sia uscito prima del presunto tocco di mano. Il gioco è poi ripreso con un normale calcio di rinvio del portiere rossoblù Leali.

Si tratta però di un episodio che arbitro e VAR si sono totalmente persi e che avrebbero forse potuto analizzare meglio. Anche negli studi sportivi e nelle analisi da moviola del match non sono emerse fin qui grandi attenzioni su questo episodio che avrebbe potuto agevolare la gara dell’Inter.