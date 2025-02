Record di Lautaro Martinez: nessuno nella storia dell’Inter ci era riuscito

Ieri a rete di testa di Lautaro Martinez ha fatto esplodere tutta San Siro perché la partita con il Genoa si stava complicando molto e dopo gli ultimi risultati non riuscire a vincere contro i rossoblù sarebbe stato molto problematico per l’Inter di Simone Inzaghi.

Questo gol del capitano nerazzurro oltre a donare i tre punti a tutto il popolo interista che ora è momentaneamente in testa alla classifica davanti al Napoli, ha permesso al Toro di mettere a segno un record da applausi che nessuno nella storia dell’Inter era riuscito a concretizzare prima.

Lautaro Martinez è infatti diventato il primo calciatore straniero nella storia dell’Inter a raggiungere la doppia cifra di reti in Serie A per sei stagioni consecutive. Quello realizzato ieri di testa contro il Genoa è appunto il decimo gol in questo campionato per l’argentino, nonostante un inizio non facile sotto porta.