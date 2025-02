L’Inter primeggia nei top 5 tornei d’Europa in questo fondamentale

Ancora una volta l’Inter è riuscita a vincere una partita in questa stagione grazie ad un preciso fondamentale che sta funzionando molto bene all’interno della formazione allenata da Simone Inzaghi. Ieri sera contro il Genoa i nerazzurri hanno vinto 1-0 grazie alla rete segnata di testa da Lautaro Martinez.

Quello segnato ieri sera a San Siro dal capitano nerazzurro è stato l’undicesimo gol realizzato con un colpo di testa da un giocatore dell’Inter in questa stagione. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, nessuno ha saputo fare meglio della squadra di Inzaghi nel corso di questa stagione.

L’unica squadra anch’essa a quota 11 è l’Atalanta mentre nel resto dei top 5 campionati europei (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia) non c’è nessun’altra squadra a quota 11 reti segnate con un colpo di testa in questa stagione: è un altro record quindi per la formazione campione d’Italia in carica.