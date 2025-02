“Si scioglie e sale in cattedra”: grandi elogi per la prima di Josep Martinez

Molte delle attenzioni per la sfida di ieri tra Inter e Genoa erano riversate sul portiere nerazzurro, Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo era uno degli ex della partita ed era alla sua prima gara in Serie A con la divisa nerazzurra ma questo non è stato un peso o un problema per lui.

Martinez ha infatti fornito una prestazione positiva nella sua prima presenza da titolare in queste settimane in cui dovrà sostituire l’infortunato Yann Sommer. I quotidiano sportivi di oggi applaudono il portiere dell’Inter per le sue parate e l’attenzione che ha mostrato di avere in un match non facile.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Josep Martinez:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Fatica a buttar via l’emozione, ritarda un po’ i primi rinvii, poi si scioglie. Un solo vero intervento ma decisivo, quando blocca il colpo di testa di Ekuban. Bene l’ultima uscita”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Al debutto in campionato contro la sua ex squadra, sale in cattedra nella ripresa sbarrando la strada ad Ekuban con un intervento decisivo”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Promosso alla prima anche per l’intervento decisivo su Ekuban”.