Nuovo segnale di Lookman all’Atalanta: “È assente”

Spunta una grossa novità in merito alla scelta di Ademola Lookman di lasciare l’Atalanta al più presto per trasferirsi all’Inter. L’attaccante nigeriano sarebbe stato infatti assente al pranzo odierno con i suoi compagni di squadra a Bergamo. Una mossa chiara e che rappresenta un altro segnale alla società.

La notizia viene riportata da Anna Pia Panassidi di Sportitalia che spiega come oggi lo stesso Lookman non si sia presentato al pranzo di squadra ma che sarà comunque atteso per l’allenamento del pomeriggio a Zingonia con mister Ivan Juric e i tifosi nerazzurri che lo aspettano.