Inter-Lookman, nuovo allarme: “Può tornare Conte”

Sono giorni decisivi in casa Inter per quanto riguarda il sogno di mercato che porta ad Ademola Lookman. Il calciatore è ormai pronto al braccio di ferro con l’Atalanta per convincere il club a lasciarlo partire in questa sessione. L’ostacolo, però, riguarda la volontà sino a questo momento ferrea della società bergamasca di non aprire alla cessione.

A complicare le cose, come riportato da Michele Criscitiello su Sportitalia, potrebbe essere un terzo incomodo. Stiamo parlando del Napoli di Antonio Conte, fresco dei 75 milioni di euro incassati dalla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray e già accostato nelle scorse settimane al calciatore. Qualora l’Inter non riuscisse a sbloccare lo stallo, Lookman potrebbe tornare nel mirino degli azzurri.

Queste le considerazioni del giornalista: “Per Marotta e Ausilio, forse, 50 milioni non basteranno più e scusate la previsione di ferragosto ma sotto l’ombrellone ci aspettiamo che chieda spazio anche un certo Antonio Conte. Furbo come al suo solito è rimasto a guardare il teatrino tra Inter e Atalanta e tra qualche giorno tornerà a bussare alla porta di Percassi”.