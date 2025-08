Colpo Inter, Romano SVELA: “Contatti con gli agenti”

Sono giorni decisivi per il mercato dell’Inter sia in entrata che in uscita con la dirigenza nerazzurra che vuole chiudere in tempi rapidi le operazioni che sono in sospeso come le cessioni dei giocatori in vendita ma anche dei possibili innesti di un difensore di un attaccante dove l’obiettivo è chiaramente solo uno.

Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, in questi giorni gli agenti di Ademola Lookman sono rimasti in Italia. Questo è un segnale di come l’affare tra Inter e Atalanta sia molto caldo, ancora di più dopo l’uscita pubblica del giocatore che ha chiesto ufficialmente di poter andare via.

Queste le parole dell’esperto di mercato: “L’Inter non ha chiuso l’operazione e l’agente di Lookman è rimasto in Italia, continueranno i contatti. La richiesta dell’Atalanta rimane più alta dell’offerta dell’Inter. Sarà una settimana fondamentale nella quale l’Inter proverà a raggiungere un accordo con l’Atalanta”.