Rottura Lookman-Atalanta: messaggio al veleno

Sono tornate a crescere da alcune ore le speranze dei tifosi dell’Inter di poter vedere Ademola Lookman vestire la loro maglia nella prossima stagione. L’attaccante nigeriano ha infatti pubblicamente affermato di voler lasciare l’Atalanta ma che il club bergamasco stia negando la sua cessione ai nerazzurri di Chivu.

La reazione dei tifosi atalantini non si è fatta attendere perché non hanno giustamente accolto con piacere questa presa di posizione del loro numero 11. A Bergamo è infatti comparso uno striscione dei sostenitori bergamaschi che recita: “Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato”.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di una rottura totale tra la piazza bergamasca e Lookman. Uno scontro tale non si era visto neanche l’anno scorso con il caso Koopmeiners che per forzare il suo trasferimento alla Juventus non si presentava agli allenamenti grazie a certificati medici per lo stress.