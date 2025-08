Ribaltone Inter in difesa: cosa succede ora sul mercato

Si sta parlando poco delle mosse future dell’Inter in difesa, probabilmente per via degli sforzi dei dirigenti interamente dedicati in questo momento alla pista Lookman. Eppure, parliamo di un reparto in cui regna parecchia incertezza in vista del futuro: oltre ai rumors in uscita che riguardano Pavard e Bisseck, vi sono ben tre interisti – Darmian, Acerbi e de Vrij – ufficialmente entrati nel loro ultimo anno di contratto.

La prospettiva di un colpo immediato per questa estate, con Giovanni Leoni che sembrava in pole position, si sta pian piano dileguando. Il centrale del Parma viene considerato fin troppo costoso, a fronte di una valutazione da circa 40 milioni di euro. Anche se la vera novità di oggi, secondo La Gazzetta dello Sport, riguarda Koni De Winter, prima alternativa al classe 2006.

Stando a quanto scritto dalla rosea, lo stesso centrale del Genoa – opzione low cost rispetto a Leoni – arriverebbe infatti solamente dinnanzi ad un’uscita nel reparto arretrato. Bisseck, però, ha da poco rifiutato una proposta dalla Premier League e sembra intenzionato a rimanere. Da qui la possibilità sorprendente di poter rimanere con gli stessi uomini di un anno fa in difesa, nonostante alcuni preoccupanti campanelli d’allarme già scattati nella passata stagione.