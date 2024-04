Nuovo stadio Inter, proroga su Rozzano: quanto costa l’esclusiva sui terreni

Nella giornata di oggi scadrà il diritto di esclusiva stipulato lo scorso luglio dall’Inter con Bastogi per i terreni di Rozzano individuati dal club nerazzurro come possibile luogo in cui far sorgere il nuovo stadio di proprietà.

In attesa di sviluppi sul fronte San Siro, dopo la disponibilità espressa dal colosso italiano Webuild a farsi carico del progetto di riammodernamento che entro l’estate dovrà consegnare al Comune di Milano, l’Inter non vuole comunque rinunciare ai terreni di Rozzano.

Per questa ragione, come confermato da Calcio e Finanza, l’accordo con Bastogi verrà prorogato almeno sino al prossimo dicembre. Stando al bilancio della nota azienda italiana al 31 dicembre 2023, il club nerazzurro ha pagato ben 847mila euro per aggiudicarsi il diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità. Facile pensare che la stessa cifra possa essere versata dall’Inter per estendere il contratto sino a fine anno.