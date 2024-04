Gazzetta ATTACCA Dumfries: “Non si può scendere così in basso”

Non è bastato il posto dello stesso Denzel Dumfries a fermare le polemiche attorno allo strisicone sollevato durante la festa Scudetto dell’Inter, ritraente l’olandese che tiene al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez.

Nel pagellone del 34° turno di Serie A, La Gazzetta dello Sport attacca durante il calciatore nerazzurro, rifilandogli un sonoro 2 e criticando aspramente il suo comportamento. “Un atleta professionista non può scendere così in basso“, la prima frase del pezzo, prima di definire “inacettabile” lo stendardo sollevato.

Questa la pagella completa:

“”Un atleta professionista non può scendere così in basso. Di base neppure una persona normale, ma molti tifosi non hanno il senso del limite. Sul pullman scoperto della festa interista, Denzel Dumfries ha mostrato uno stendardo inaccettabile, raffigurante Theo Hernandez al guinzaglio come un cane. Non c’è baccanale che giustifichi tanta volgarità. I giocatori si rendano conto che le sfilate trionfali per le vie della città non sono delle zone franche, dei lasciapassare per qualunque dileggio o insulto. Qualcuno per fortuna l’ha capito e l’altra sera invitava i compagni alla moderazione”.