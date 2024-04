Premiazione Scudetto: data ufficiale da decidere

La festa dell’Inter è destinata a proseguire ancora a lungo. La prossima tappa sarà la 37a giornata di Serie A, quando i nerazzurri affronteranno la Lazio, nell’ultima gara casalinga della stagione. Proprio in quell’occasione, avverrà la cerimonia di premiazione per la conquista dello Scudetto, con conseguente consegna del trofeo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la data più probabile per la gara in questo senso è quella di domenica 19 maggio alle ore 18. in modo da garantire la massima diffusione dell’evento, anche per quanto riguarda le trasmissioni e i telegiornali generalisti.

In ogni caso, le ufficialità in merito agli anticipi e ai posticipi della penultima giornata verranno rese note solo il 10 maggio, una volta terminate le semifinali di Europa League e Conference League, che coinvolgono 3 squadre italiane.