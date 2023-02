GdS – Nuovo stadio: il Milan in pressing. Anche l’Inter può andare da sola?

Il Milan non ha più voglia di aspettare le lungaggini dell'iter burocratico per la costruzione del nuovo stadio e va in pressing per trovare una soluzione entro i prossimi due mesi. Massimo ad aprile, scrive La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera deciderà se proseguire con l'attuale progetto a San Siro che coinvolge anche l'Inter oppure dare il via ad uno dei piani alternativi sul tavolo, in altre zone di Milano.