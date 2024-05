Di cosa parlerà Oaktree nel primo incontro con la dirigenza Inter

La stagione è finita solo da un paio di giorni, ma in casa Inter il pensiero è già tutto proiettato sul futuro. La nuova era targata Oaktree è pronta a cominciare, con un primo incontro nella sede nerazzurra, insieme a tutta la dirigenza, che si svolgerà in giornata.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’insediamento della nuova proprietà è ancora in una fase di transizione. Per questo motivo, è improbabile che Cano e Ralph, i dirigenti del fondo che si occupano del dossier Inter, parlino già oggi nello specifico di numeri, budget e tabelle di esercizio.

Al contrario, verrà molto probabilmente introdotto il modus operandi generale del fondo americano per i prossimi 3 anni. A quel punto anche la dirigenza dell’Inter, nella figura dei due amministratori delegati, Marotta e Antonello, presenteranno il lavoro delle varie aree del club. Un incontro introduttivo, in sostanza, che dovrebbe essere seguito nel pomeriggio anche da una prima chiacchierata con Inzaghi,