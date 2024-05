Non solo l’Arabia su Correa: “Nuovi contatti”. L’Inter ci spera

Potrebbe non diventare un problema dell’Inter il ritorno di Joaquin Correa a Milano. L’attaccante argentino non è stato riscattato dal Marsiglia dopo la stagione trascorsa in prestito in Francia, questo a causa della mancata qualificazione in Champions League che avrebbe fatto scattare l’opzione obbligatoria.

Il suo ritorno in maglia nerazzurra, com’è noto, sarà solamente momentaneo. Il Tucu non rientra nei piani del club che sta già cercando una nuova sistemazione, preferibilmente a titolo definitivo, per la prossima estate. In tal senso, notizie incoraggianti arrivano dall’Argentina dove un nuovo club si sarebbe aggiunto alla corsa all’attaccante.

Dopo le indiscrezioni sull’interesse dell’Arabia Saudita, stando a quanto riportato da Germán Balcarce – giornalista argentino di DSports Radio – anche il River Plate sarebbe sulle tracce di Correa. Vi sarebbero già stati dei contatti concreti tra le parti per sondare il ritorno in Argentina dell’attaccante, finito tra l’altro nelle scorse settimane nel mirino anche dell’Estudiantes.

Per quanto riguarda altre possibili piste, non è totalmente da escludere il campionato turco nel futuro di Correa. Ad oggi, invece, non si è mosso nulla da parte del Como, fresco di promozione in Serie A e altro candidato per l’attaccante.