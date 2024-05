Obiettivo nuovi sponsor per Oaktree: “Più ricavi per ridurre il gap”

Oaktree è già al lavoro da giorni per costruire l’Inter del futuro e l’incontro di oggi con i dirigenti sarà una tappa fondamentale per programmare le prossime mosse in diversi ambiti. Tra questi c’è anche la questione sponsor, importante fonte di ricavi per il club.

Il cambio di rotta rispetto a Suning sarà netto. Il fondo statunitense sposterà il baricentro orientale delle sponsorizzazioni, come scrive La Gazzetta dello Sport. D’altronde, gli accordi asiatici sarebbero diminuiti sempre più nel corso degli anni.

L’obiettivo di Oaktree è di esplorare le potenzialità del mercato Occidentale, pronto a garantire ampi margini di crescita. L’urgenza sarebbe quella di trovare nuovi ricavi, nell’ottica di andare a ridurre il gap a livello di sponsorizzazioni con le grandi realtà sportive del mondo USA.