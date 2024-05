Il diktat di Oaktree sul pareggio di bilancio: obiettivo ambizioso

Oaktree si è insediata da pochi giorni alla guida dell’Inter. Sebbene il nuovo corso sia ancora in una fase di transizione, la nuova proprietà sembra avere già chiare alcune linee guida da seguire, come emerso anche nel comunicato di presentazione.

Tra queste c’è un obiettivo primario: il pareggio di bilancio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, questo traguardo va raggiunto il prima possibile, magari alla fine della prossima stagione.

I nerazzurri hanno già ridotto di molto le perdite negli ultimi anni (il prossimo 30 giugno si chiuderà con un passivo di 40-50 milioni di euro, ancora in calo rispetto al passato) e i nuovi introiti della Champions League e del Mondiale per Club daranno un’ulteriore mano in questo senso.

Da capire che ruolo avrà il player trading in questa vicenda. Come scrive sempre la Rosea, non è detto che sia necessario per avvicinarsi al pareggio e l’Inter a oggi non ha necessità impellenti di fare cassa tramite cessioni onerose.