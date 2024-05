Lo stadio al centro dei piani di Oaktree: “Entro il 2027”

L’arrivo di Oaktree porterà delle novità in merito alla gestione dell’Inter, con il fondo che sarebbe pronta a lavorare su un piano triennale con l’obiettivo di rivalutare il club in vista poi dell’arrivo di un possibile compratore. Tra le questioni degne di maggiore attenzione in questo senso c’è sicuramente il dossier che riguarda lo stadio.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, le due opzioni sul tavolo, portate avanti da Suning negli scorsi anni, sarebbero due: un nuovo impianto di proprietà al confine tra i comuni di Rozzano e Assago o il restyling del Meazza, di comune accordo con il Milan e il Comune.

A prescindere da quale sarà la pista da seguire, la questione è centrale per Oaktree e l’obiettivo è imboccare una strada definitiva entro il 2027.