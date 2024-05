Calciomercato Inter, ECCO il primo colpo in entrata di Oaktree

Si è aperta ufficialmente da una settimana l’era di Oaktree alla guida dell’Inter. Il fondo americano, come da accordi, ha escusso il pegno sulle azioni di Suning in seguito alla mancata restituzione del prestito da parte della famiglia Zhang alla data del 20 maggio.

La nuova proprietà si è già presentata a Milano con i propri rappresentanti, Katherine Ralph e Alejandro Cano, i quali entreranno a far parte del nuovo CdA in vista dell’assemblea degli azionisti programmata per il prossimo martedì 4 giugno. Quest’oggi, invece, presso la sede di Viale della Liberazione è previsto l’attesissimo vertice con Simone Inzaghi che, al fianco dei dirigenti nerazzurri, avrà modo di conoscere i nuovi proprietari.

Per quanto riguarda le linee guida del prossimo mercato, la parola continuità dovrebbe orientare le mosse del club. Per cui, senza stravolgimenti rispetto alla tabella di marcia disegnata negli ultimi mesi, l’Inter si muoverà ancora una volta all’insegna della sostenibilità e soprattutto dell’autofinanziamento.

Dopo aver già ingaggiato a zero Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, i primi due sogni di mercato rimangono Bento e Gudmundsson. Facile quindi pensare che uno tra questi due possa diventare il vero primo acquisto dell’era Oaktree come proprietario dell’Inter.

Allo stesso tempo, però, prima di muoversi in entrata i dirigenti nerazzurri dovranno mettere a segno qualche cessione. L’idea è quella di ricavare tra i 50 e 70 milioni di euro dalle uscite, dalla probabile partenza di Denzel Dumfries a quella del giovanissimo Valentin Carboni. Meno remunerativi, invece, dovrebbero essere gli addii di Arnautovic e Correa.

Proprio sulla corsia di destra, l’Inter dovrà trovare in un secondo momento un erede dell’olandese in caso di partenza. Altrimenti, qualora Inzaghi decidesse di riportare Buchanan a destra, potrebbe tornare di moda l’ipotesi di un nuovo esterno sinistro, dando per scontato l’adattamento di Carlos Augusto a terzo di difesa.

Infine, nell’ottica di ringiovanire una delle rose più ‘anziane’ di tutto il campionato, i dirigenti potrebbero mettere a segno un altro colpo alla Bisseck. Anche stavolta occhi puntati sulla difesa e in particolare sulla posizione oggi occupata da Acerbi e de Vrij. Entrambi hanno registrato un calo nell’ultima stagione e iniziano a perdere colpi rispetto agli anni migliori.