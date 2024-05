Trevisani: “Al Mondiale da portaborracce”. Dura replica di Lautaro

Dopo lo scontro Sabatini-Thuram degli ultimi giorni, ecco un altro duello tra un calciatore dell’Inter e un giornalista. Stavolta nel mirino c’è Riccardo Trevisani, noto telecronista che in occasione dell’ultima puntata di Fontana di Trevi ha criticato apertamente le richieste di Lautaro Martinez per il nuovo contratto nerazzurro, ricordando alcuni numeri dell’attaccante.

Questo era stato l’attacco del giornalista all’argentino: “Vale solo la stagione che fa capocannoniere, o vale pure il fatto che va al Mondiale a fare il portaborracce, perché se no vale tutto. Io dico che quando si chiede ‘ho vinto lo scudetto, ho fatto capocannoniere’, secondo me nella traiettoria, nel percorso, devi valutare: com’è la situazione in Champions League? 35 partite e 6 gol, mmm insomma. Ogni stagione c’è un buco di due mesi e mezzo in campionato senza fare gol, com’è sta cosa? Insomma. In Nazionale? E’ arrivato Julian Alverez, insomma. Ha fatto 25 gol e ha vinto lo scudetto, molto bene. Queste cose sommate fanno 16,14,12 all’anno? Non dico niente di negativo, ma se dobbiamo parlare di LeBron James, Lautaro Martinez non è LeBron James.

Pochi minuti fa, invece, è arrivata la dura replica da parte di Lautaro che su Instagram ha risposto con una storia piuttosto eloquente: “Traversa ti sei dimenticato. Anche la coppa del mondo ho portato”.