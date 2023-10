André Onana ha probabilmente vissuto la miglior stagione della sua carriera durante lo scorso anno, all’Inter. Un’annata da vero protagonista, che lo ha portato ad essere uno dei leader della squadra che ha raggiunto la finale di Champions League. E un’annata che, come prevedibile, ha attirato su di lui gli occhi di mezzo mondo. Il Manchester United ha deciso di fare follie per lui, pagandolo 52,5 milioni di euro più 5 di bonus ai nerazzurri, che dopo una sola stagione hanno realizzato una plusvalenza monstre.

L’inizio di stagione ad Old Trafford è stato però più complesso del previsto. In virtù anche dei problemi sistemici di tutta la squadra, Onana è stato protagonista di alcuni errori molto vistosi, l’ultimo dei quali nella partita di Champions persa 2-3 contro il Galatasaray.

Ma cosa sta succedendo ad un portiere che solo pochi mesi fa sembrava quasi il migliore al mondo? Ai microfoni di Calciomercato.com, il mental coach Marco Marchese prova a dare una sua lettura. “Onana l’anno scorso era uno portiere fortissimo, tra i tre migliori in Serie A. Sicuramente adesso non è diventato scarso in poco tempo. Ma cosa gli è successo in questi mesi? Adesso non è più in grado di gestire l’emozione, la paura ha preso il sopravvento e avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuti a gestire la situazione”, le sue parole.