Thiago Motta elogia l’Inter di Inzaghi: “Mi ricorda la mia del Triplete”

“In finale di Champions non ci arrivi per caso, e questa Inter affronta le partite nello stesso modo in cui lo facevamo noi del Triplete“. Parole e musica di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna ed ex centrocampista dell’Inter che, nel 2010, si laureò campione d’Europa sotto la guida di Mourinho. Un apprezzamento di certo non banale per la squadra di Inzaghi, a maggior ragione visto che arriva direttamente da uno dei protagonisti di quell’annata. L’allenatore rossoblù ha parlato del paragone tra i nerazzurri di oggi e quelli di allora, ma non solo: anche del match in programma tra due giorni.

Infatti, il Bologna sarà la prossima avversaria dell’Inter, che sabato alle 15:00 ospiterà a San Siro la formazione emiliana. Di seguito quanto dichiarato da Thiago Motta in conferenza stampa, come riportato da Sky Sport:

DUE (PESANTI) SCONFITTE A SAN SIRO – “Le ultime due volte a San Siro il Bologna ha perso 6-1 contro l’Inter? Il passato è passato, secondo me quello che è accaduto peserà pochissimo o nulla sulla testa dei miei giocatori. Ogni partita è una storia sé e ai miei giocatori ho detto che abbiamo l’opportunità di giocare una partita bellissima, contro una grande squadra che gioca per vincere in Italia e in Europa, per proseguire sul nostro percorso. Ho detto loro che è un privilegio giocare una gara così, in uno stadio fantastico, pieno di tifosi e ci saranno anche i nostri”.

IL PARAGONE CON L’INTER DEL TRIPLETE – “Il modo in cui l’Inter affronta le partite è lo stesso che avevamo noi, nella squadra che ha conquistato il Triplete: compatti, con la volontà di vincere. In finale di Champions non ci arrivi per caso e il risultato dello scorso anno ha dato ulteriori certezze e consapevolezza a un gruppo che sta crescendo ancora”.