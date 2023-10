Ai box sul più bello. Davide Frattesi si è dovuto fermare nel bel mezzo del tour de force che ha coinvolto l’Inter in queste settimane, tra impegni di campionato e Champions, costringendo Inzaghi a rivedere le sue rotazioni e a fare a meno di una pedina importante in mezzo al campo.

Dopo aver saltato le sfide con Salernitana (in cui avrebbe giocato quasi sicuramente titolare) e Benfica, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe rientrare per il match di sabato (alle ore 15) con il Bologna: il suo recupero procede bene, tra oggi e domani si deciderà se sarà o meno della partita.

E qui, sempre come ricorda La Rosea, si collega il dubbio Nazionale. Già, perché qualora dovesse giocare contro la squadra di Thiago Motta, non ci sarebbero dubbi sulla convocazione dell’Italia; anche in caso non facesse in tempo a recuperare per la gara con gli emiliani, però, non va escluso che Spalletti possa chiamarlo ugualmente. Se sta bene, Davide vuole esserci per dare il suo contributo. Sia in azzurro che in nerazzurro.