Oriali: “Stagione straordinaria. Ora l’Inter ostacolerà la Juve”

Checché se ne dica quella appena conclusa è stata una stagione positiva. Lo ha detto Gabriele Oriali in occasione dell’evento Giacinto Facchetti Awards 2020. L’ex difensore dell’Inter, ed attualmente nei quadri dirigenziali come first team technical manager del club nerazzurro, ha fatto il punto sulla stagione: “Veniamo da una stagione molto lunga e difficile, non eravamo certo partiti con questi propositi. Ritengo sia stata una stagione straordinaria, oltre le aspettative. In sconfitte come quella contro il Siviglia si impara anche più che nelle vittorie“.

Oriali conclude poi dando la carica in vista della prossima annata calcistica: “Ci ripresenteremo cercando di fare il meglio possibile per ostacolare fino in fondo chi sta dominando da anni in Italia“.

La stagione dell’Inter partirà il 26 con l’impegno contro la Fiorentina valevole per la seconda giornata. La prima, contro il Benevento, sarà recuperata mercoledì 30.

