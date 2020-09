Ex Inter – Pastorello spinge Keita verso l’Italia: “C’è qualcosa, prossima settimana decisiva”

Keita Balde, con un passato italiano tinto di biancoceleste e nerazzurro, potrebbe tornare in Italia ben presto. Su di lui, infatti, sono costanti le pressioni di Fiorentina, Cagliari e Sampdoria, con il suo procuratore Federico Pastorello che ha confermato le voci a Téléfoot La Chaine.

Ecco, dunque, le parole di Pastorello, agente del senegalese: “Con Robert Moreno era nel progetto, ma dopo c’è stato un cambio di allenatore. Ora si sta allenando con il secondo gruppo e partirà dal Monaco: un giocatore come Keita non può restare fuori dalla prima squadra. C’è qualcosa in Italia: la prossima settimana potrebbe essere decisiva”.

