Partey nel mirino dell’Inter? Nel frattempo è vice capitano del Ghana… scalzando Asamoah

Thomas Partey è uno dei nomi più in voga per rinforzare il centrocampo nerazzurro, anche se la trattativa di mercato con l’Atletico Madrid è più complessa del previsto. Nel frattempo, però, per il centrocampista ghanese è arrivata una buona notizia in ottica Nazionale.

Come riportato dallo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram, Partey è stato nominato vice capitano del Ghana, scalzando l’interista Kwadwo Asamoah, afflitto da svariati problemi fisici negli ultimi mesi. Il numero 5 dei Colchoneros ha commentato così la decisione della Federcalcio ghanese di puntare in questo modo su di lui: “È un grande privilegio essere stato scelto per questo ruolo in Nazionale. Grazie al team tecnico per avermi reso uno dei leader della nostra amata squadra nazionale. Continueremo a lavorare sodo per aiutare questa grande nazione del calcio“.

Infine, conclude: “Congratulazioni anche ai miei colleghi Andre Ayew (confermato come capitano, ndr) e Richard Ofori (nominato secondo vice capitano, ndr). Insieme siamo in piedi. Possa Dio benedire la nostra patria, il Ghana“.

