L‘Inter non si ferma nemmeno in casa del Bologna e porta a casa la vittoria numero 13 su altrettante partite nel 2024. A decidere la gara del Dall’Ara, è il gol nel primo tempo di Bisseck, seguito da un secondo tempo di sofferenza, nel quale i nerazzurri hanno saputo comunque mantenere il vantaggio.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6.5 – Impegnato quasi esclusivamente con i piedi nella prima mezz’ora. Poi Ferguson gli scalda i guantoni, ma è attento. Posch lo spaventa in avvio di ripresa, con una bella rasoiata in diagonale. Bravo e fondamentale nel negare il pari a Bisseck.

BISSECK 7 – Molto propositivo già nei primi minuti con le sue falcate, è attento nell’arginare le imbucate rossoblù. Fantastico l’inserimento profondo con il quale arriva al gol. Se la cava bene anche in un secondo tempo di maggiore sofferenza.

ACERBI 7 – Ritrova il centro della difesa e lo fa con calma e autorità, facendo pesare la sua fisicità per addomesticare un attaccante dinamico e sfuggente come Zirkzee. Non poteva dare risposte migliori in vista dell’Atletico Madrid.

BASTONI 7 – Prova a essere molto aggressivo, alzando in modo sensibile la sua posizione. Non a caso è suo l’arcobaleno che termina sulla testa di Bisseck, per l’assist dell’1-0. Nella ripresa si dedica soprattutto alla fase difensiva e contiene bene, seppur con qualche affanno.

DARMIAN 6 – Ha una buona occasione sul mancino nel primo quarto d’ora, ma non centra la porta da dentro l’area. Tiene bene la posizione in coppia con Bisseck. Nel secondo tempo viene spostato sulla sinistra, e regge con le unghie e con i denti.

BARELLA 5.5 – Si divora una clamorosa occasione a tu per tu con Skorupski. In generale è un po’ troppo impreciso, anche se la sua intensità è importante per contrastare la fisicità del Bologna. Dall’80’ KLAASSEN s.v. – Entra e rimedia un giallo per proteste.

CALHANOGLU 6 – Riprende le redini del centrocampo senza troppe difficoltà, giocando con sicurezza in entrambe le fasi, con le giocate migliori soprattutto in non possesso. 60 minuti di rodaggio in vista della Champions e poi il cambio. Dal 61′ ASLLANI 6.5 – Primi minuti un po’ in affanno, ma si cala presto con intelligenza nel clima della gara.

MKHITARYAN 6 – Intelligenza e proprietà tecnica a servizio del centrocampo nerazzurro nel primo tempo. Va invece in maggiore difficoltà nella ripresa e Inzaghi gli concede un po’ di riposo in vista della gara con l’Atletico Madrid. Dal 61′ FRATTESI 6.5 – Corsa e intelligenza tattica per mantenere il vantaggio.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Pregevole il colpo di tacco per Sanchez in avvio. Si muove tanto ed è sempre una risorsa importante sulla fascia sinistra per mettere in apprensione il Bologna. Deve fermarsi per un problema fisico. Dal 46′ DUMFRIES 6 – Ci mette tutta la sua fisicità per reggere l’assalto del Bologna.

SANCHEZ 6.5 – Tarantolato in avvio, è il primo a impensierire Skorupski. Si muove tanto per dare un riferimento offensivo ai compagni e lo fa con qualità.

THURAM 6 – Deve cercare di svariare molto per aggirare la pressione e la fisicità dei difensori del Bologna. Utile e generoso nell’aiutare la squadra a uscire dalla pressione del Bologna nei primi minuti del secondo tempo. Dal 66′ ARNAUTOVIC 6 – Entra per tenere su il pallone e ci riesce a fasi alterne. Purtroppo si fa male nuovamente.

INZAGHI 7 – Il Bologna ha personalità, ma la sua Inter non ha timore e affronta la partita con la solita calma e trova il vantaggio nel momento di maggiore difficoltà. Nel secondo tempo gli uomini di Thiago Motta aumentano la pressione e la sua squadra deve soffrire di più. In ogni caso arriva una vittoria importante, gestendo anche i cambi come da piani iniziali.